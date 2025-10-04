İstanbul’da süper gece

Süper Lig'de 8. hafta bugün derbi mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu lider Galatasaray ile son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde ilk 7 maçını da kazanan ev sahibi Galatasaray, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig ekibi Liverpool'u devirerek büyük moral kazandı. Yeni teknik patronu Sergen Yalçın ile çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan bir maçı eksik Kartal ise kazanıp rakibi ile aradaki 9 puanlık farkı eritmek istiyor.

ABRAHAM BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Liverpool maçı sonrası hafif ağrı hissedip ilk idmana çıkmayan Victor Osimhen ise oynayabilecek durumda. Beşiktaş'ta ise kritik derbi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyahbeyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz bugünkü derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaeli maçında omzu çıkan yıldız golcü Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.

OKAN BURUK'A ADA'DAN YAKIN TAKİP

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Liverpool karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray'da birçok isim İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılar ile daha önce Avrupa'da Manchester United ve Tottenham'ı mağlup eden Okan Buruk, bu kez Liverpool maçıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Premier Lig'den bazı takımların, Galatasaray ile 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adamı yakından takibe aldığı öğrenildi.

GÖZLER EL BİLAL TOURE'DE

BEŞİKTAŞ'TA Galatasaray derbisi öncesi İngiliz yıldız Tammy Abraham'ın durumu belirsizliğini korurken gözler alternatif isimlere çevrildi. Abraham'ın yokluğunda teknik heyetin forvet hattındaki ilk alternatifi ise El Bilal Toure olacak. Sezon başında Atalanta'dan transfer

edilen 23 yaşındaki Malili oyuncunun, Abraham ile birlikte santrfor rotasyonunu paylaşması planlanıyor.