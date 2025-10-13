Galatasaray’da rota Malacia

ŞİMDİDEN sezon sonu transferleri için harekete geçen G.Saray'ın, Manchester United'dan Tyrell Malacia'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre; Galatasaray, United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Malacia'yı kadroya katma yarışında önde gidiyor. Haberde, sarı kırmızılıların Hollandalı futbolcuyu gelecek yaz için listesine eklediği ve 26 yaşındaki sol bekin transferinde kararlı olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Tyrell Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiği belirtildi. Teknik direktör Ruben Amorim ile ilişkisi bozuk olan Malacia, geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.