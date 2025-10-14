Provokasyon var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Arjantinli yıldızın sözleşmesi ile ilgili ortaya atılan iddialara yönelik, "Bunun sebebi Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için. Eylül'de sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım diye düşünülüyor. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı" dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Okan Buruk'un Icardi ile ilgili ayrıca "Birçok insanı Galatasaraylı yaptı Icardi. Hakkı ödenmez diyeceğim ama 'bu adam parasını alıyor' diyebilirsiniz ama onun yarattığı ortam çok önemli. Icardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil" yorumunda buldu. Buruk Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'na gönderirken korktuklarını da dile getirerek, "Vallahi biz Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz" şeklinde yorumda bulundu.

BURUK'TAN KISA KISA

SİNGO'NUN tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak gibi gözüküyor. GALATASARAY'IN hedefi rekorlar kırmaktır. Bu sene hedef 4'üncü şampiyonluk. MAÇ geceleri tesiste oluyorum, maçtan önce de tesiste oluyorum. Düşünmeye başlıyorsunuz. Maçı tekrar yaşıyorsunuz OYUNCULARIN hepsi insan ve farklı karakterler. Hepsi tek kalıpta olsun, hepsi aynı duyguları taşısın isteniyor. O zaman robot oynatmamız gerekiyor. SON yıllarda hep İlkay'la görüşürdük. En sonunda, gerçekten iyi bir Galatasaraylı transfer ettik.