Aslan’ın gözü Felipe Loyola’da

G.SARAY, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için takviye çalışmalarına hız verirken yurt dışı basınında da flaş iddialar gündeme geldi. El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı transfer etmek istiyor. Haberde Arjantin ekibinin Şilili orta saha oyuncusunu takıma tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelirse transfere izin verileceği aktarıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Felipe Loyola bu sezon Independiente formasıyla çıktığı 39 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Şilili futbolcunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro. Bu arada İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Al- Hilal forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic- Savic ile ilgilendiğini yazdı.