Yunus Akgün’e İtalya kancası

SÜPER Lig'de zirvedeki konumunu koruyan Galatasaray'ın yıldızları yine Avrupa kulüplerinin gündemine geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, milli yıldızı Yunus Akgün için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Foot Italia'da yer alan habere göre, Serie A temsilcisi Atalanta, Yunus Akgün'ü yakın takibe aldı. Atalanta'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği öğrenildi. İtalyan yönetiminin A Milli Takım'da da başarıyla forma giyen Yunus'u listenin başına yerleştirdiği ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Ancak yönetimin, Yunus'un satışına sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor.

DURSUN ÖZBEK: 13.6 MİLYAR LİRA SERMAYEMİZ VAR

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün borcunun bulunmadığını vurgulan Özbek, "Geleceğe dair potansiyel gelirlerimiz de var. Elimizdeki değerlerimiz de oyuncularımız: Osimhen, Icardi, Uğurcan, İlkay... Bunların hepsi bizim duran varlıklarımız. Öz sermayesi pozitifte olan 3 kulüpten biriyiz. Dünyada sermayesi bu kadar güçlü olan banka yok. 13.5 milyar lira sermayemiz var. Oyuncuların değerlemesi açısından en güçlü kulüp Galatasaray. Futbol takımı ve altyapıya yapılan yatırımlar kulübün uzun vadeli değerini destekliyor" dedi.