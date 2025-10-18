Aslan’ın son gözdesi Anguissa

GALATASARAY, devre arası transferleri için kolları sıvadı. Kadrosuna bir sol stoper ve bir de orta saha takviyesi yapacak olan sarıkırmızılıların son gözdesi Andre Zambo Anguissa oldu. Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların radarına girdi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa 'fırsat transferi' olarak belirlendi. Kamerunlu oyuncunun menajerinin aynı zamanda Wilfred Singo'nun temsilcisi Maxim olması sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.