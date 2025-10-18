Süper heyecan

SÜPER Lig'de milli ara dönüşü heyecan bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek. Lider Galatasaray, 9. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzon'un 5 puan önünde lider girdi. G.Saray, serisini sürdürmek için mücadele edecek. Beşiktaş ise bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç 17.00'de başlayacak. Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, 7 maçta topladığı 13 puanla haftaya averajla altıncı sırada giriş yaptı. Ligde ikinci sıradaki Trabzonspor da bugün saat 17.00'de Çaykur Rize ile dış sahada karşılaşacak. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler.