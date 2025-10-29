G.Saray’da gözler Singo’da

GALATASARAY'DA gözler Beşiktaş maçında sakatlanan Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'ya çevrildi. Sanchez'in kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında oynamayacak olması, gözleri eldeki alternatiflere çevirdi. Okan Buruk, Singo için Göztepe galibiyetinin ardından ümitli konuşurken, Fildişi Sahilli oyuncunun izinli olmasına rağmen özel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Aslan'da ilk planın, Singo'nun maça yetişmesi ve Abdülkerim'le oynaması olduğu belirtilirken, alternatifinin ise Kaan olduğu kaydedildi. Torreira'nın İstanbul'a dönmesiyle, Lemina'nın da stopere geçmesinin ihtimaller arasında olduğu, genç oyuncular Arda Ünyay ile Metehan'ın ise ilk 11'de görev yapmasının zor gözüktüğü kaydedildi.