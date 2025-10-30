Galatasaray’dan transfer atağı! Yıldız isim için girişimler başladı

SÜPER Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları erkenden başladı. Sarı-kırmızılıların son olarak Danimarkalı genç orta saha ile yakından ilgilendiği aktarıldı.
Danimarka basının haberine göre Galatasaray, orta sahada potansiyeliyle öne çıkan Salzburg forması giyen Maurits Kjaergaard'ın peşinde. 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka A Milli Takımı'na da davet edilmeye başlandı. Kjaergaard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildirildi. Kjaergaard'ın Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı ifade edildi.
Cim- Bom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı savunuldu. Cim-Bom, gelecek vaat eden genç orta sahayı takip etmeye başladı. Yıldız futbolcu, bu sezon 16 resmi maça çıkarken 3 gol ve 4 asistle oynadı.