Galatasaray’dan transfer atağı! Yıldız isim için girişimler başladı

Danimarka basının haberine göre Galatasaray, orta sahada potansiyeliyle öne çıkan Salzburg forması giyen Maurits Kjaergaard'ın peşinde. 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka A Milli Takımı'na da davet edilmeye başlandı. Kjaergaard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildirildi. Kjaergaard'ın Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı ifade edildi.

Cim- Bom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı savunuldu. Cim-Bom, gelecek vaat eden genç orta sahayı takip etmeye başladı. Yıldız futbolcu, bu sezon 16 resmi maça çıkarken 3 gol ve 4 asistle oynadı.