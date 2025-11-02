Ne Aslan Ne Fırtına





MERTENS TRİBÜNDEYDİ

ESKİ Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti. Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile RAMS Park'a gelen Mertens, tribünde ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı yıldız ve ailesine maç öncesinde Dursun Özbek tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Taraftarın büyük sevgi gösterdiği Mertens ve oğlu Ciro, ultrAslan'ın önüne giderek "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.



UĞURCAN'A SERT TEPKİ

GALATASARAY maçı için deplasman tribünündeki yerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepki sosyal medyada çok konuşuldu. Bu arada Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubuyla fotoğraf çektirdi. Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti

DİĞER