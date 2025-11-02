Ne Aslan Ne Fırtına

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 12. dakikada Zubkov sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 15'te savunmadan seken topu önünde bulan Osimhen'in ceza sahası için sol çaprazdan şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti. 21'de Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 28'de sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına dışına gitti.
TRABZON DİREĞE TAKILDI
47. dakikada Muçi'nin açtığı ortada Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır,topu çeldi. 71'de Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti. 79'da Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı. 80'de Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı. 90'daBouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç 0-0 sona erdi.
ABDÜLKERİM "DALYA" DEDİ
GALATASARAY'IN tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.
BURUK DEĞİŞTİRDİ TEKKE AYNI KADROYLA
TRABZONSPOR'U konuk eden lider Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Teknik direktör Okan Buruk,Göztepe ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maçın ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez'den sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Ismail Jakobs'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Torreira'yı görevlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise 2-0 kazandıkları ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
MERTENS TRİBÜNDEYDİ
ESKİ Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti. Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile RAMS Park'a gelen Mertens, tribünde ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı yıldız ve ailesine maç öncesinde Dursun Özbek tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Taraftarın büyük sevgi gösterdiği Mertens ve oğlu Ciro, ultrAslan'ın önüne giderek "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.
UĞURCAN'A SERT TEPKİ
GALATASARAY maçı için deplasman tribünündeki yerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepki sosyal medyada çok konuşuldu. Bu arada Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubuyla fotoğraf çektirdi. Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti