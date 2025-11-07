Galatasaray sana zirve yakışır

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Aslan, kuruluş amacı olan Avrupa'da da ses getiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Frankfurt yenilgisiyle başladığı Devler Ligi serüveninde Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından deplasmanda Hollanda devi Ajax'ı da 3-0'lık skorla mağlup ederek tarih yazdı. Avrupa'da 13 yıl aradan sonra 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aslan, 36 takımın yer aldığı Devler Ligi'nde 9 puanla averajla 9. sıraya adını yazdırdı. Haftaya 14. basamakta giren sarı-kırmızılılar, 5 basamak birden yükselirken gözünü yeniden ilk 8'e çevirdi. Aslan, son 16 Turu'na direkt katılım biletini almak için kalan 4 maçında da seriyi sürdürmek istiyor. Sarıkırmızılılar, önündeki 4 haftalık süreçte Belçika ekibi Gilloise (İ), Fransa temsilcisi Monaco (D), İspanya'dan Atletico Madrid (İ) ve İngiliz devi Manchester City (D) ile karşı karşıya gelecek.
BURUK: İKİ HAFTA ÖNEMLİ
Teknik direktör Okan Buruk, Ajax maçı sonrası, "Union'la kendi sahamızda oynayacağız bir sonraki maç. Ondan sonra Monaco deplasmanı. Aslında bu bizim için çok kritik bir periyot. Bundan sonraki iki maçta da eğer önemli galibiyetler alabilirsek, tabii ki hedeflerimiz çok daha yukarıya doğru ilk 8 için büyüyecek" ifadelerini kullandı.
OSIMHEN DAMGASI
Victor Osimhen, Hollanda'da oynanan Ajax mücadelesinde geceye damga vuran isim oldu. Galatasaray'ın yıldız santrforu, Ajax maçını hat-trick ile tamamladı. Galatasaray formasıyla üst üste 8 Avrupa maçında rakip fileleri havalandıran Osimhen, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Osimhen gol krallığı yarışında bir anda zirveye yükseldi ve yıldız isimleri geride bıraktı. Manchester City forması giyen Haaland, Bayern Münih'ten Kane ve Real Madrid'den Mbappe gibi yıldızlar 5'er golle Nijeryalı forvetin gölgesinde kaldı. Osimhen Ajax maçı sonrası krallık ihtimali ile yöneltilen soruya, "Osimhen: "Öyle bir kalitem olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın desteğiyle bunu yapıyorum" dedi.
AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE
Devler Ligi'nde üçleme yaparak çıkışa geçen Galatasaray'ın Ajax galibiyeti Avrupa ve Hollanda basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'ın rakibini ezdiği yorumları yapılırken, müthiş gecede hat-trick yapan Victor Osimhen'e de ayrı bir parantez açıldı. İşte Avrupa ve Hollanda basınında Galatasaray'ın galibiyetinin yansımaları: Tuttomercatoweb; "Galatasaray, kasırga Victor Osimhen'in önderliğinde şık bir şekilde bitirdi", L'equipe; "Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmiş Victor Osimhen, Johan Cruyff Arena'dakileri susturan bir üç gol attı, gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti (6 gol)", Tuttosport; "Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'a zor bir ders verdi", Kicker; "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a acı bir yenilgi yaşattı."
"KATLETTİ" YORUMU
VOETBALZONE; "Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti", Ad; "Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu", De Telegraaf: "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti", Espn; "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu."
ASLAN'A DEV GELİR
Galatasaray, Devler Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle yükselişe geçerken, ciddi bir kazanç da sağladı. Aslan Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle, UEFA'dan 2.1 milyon Euro prim kazandı. Son üç karşılaşmasından da galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet primlerinden toplamda 6.3 milyon Euro elde etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılım (ayakbastı) ücreti olarak 25.991 milyon Euro kazanan Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon Euro'ya yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla hem sahada hem de mali anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu. Son 16 Turu'na katılmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu hedefi de tutturmayı başarırsa kasasına UEFA'dan alacağı galibiyet primlerinin yanı sıra net 10.6 milyon Euro daha koyacak.