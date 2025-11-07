Galatasaray sana zirve yakışır

OSIMHEN DAMGASI

Victor Osimhen, Hollanda'da oynanan Ajax mücadelesinde geceye damga vuran isim oldu. Galatasaray'ın yıldız santrforu, Ajax maçını hat-trick ile tamamladı. Galatasaray formasıyla üst üste 8 Avrupa maçında rakip fileleri havalandıran Osimhen, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Osimhen gol krallığı yarışında bir anda zirveye yükseldi ve yıldız isimleri geride bıraktı. Manchester City forması giyen Haaland, Bayern Münih'ten Kane ve Real Madrid'den Mbappe gibi yıldızlar 5'er golle Nijeryalı forvetin gölgesinde kaldı. Osimhen Ajax maçı sonrası krallık ihtimali ile yöneltilen soruya, "Osimhen: "Öyle bir kalitem olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın desteğiyle bunu yapıyorum" dedi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE

Devler Ligi'nde üçleme yaparak çıkışa geçen Galatasaray'ın Ajax galibiyeti Avrupa ve Hollanda basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'ın rakibini ezdiği yorumları yapılırken, müthiş gecede hat-trick yapan Victor Osimhen'e de ayrı bir parantez açıldı. İşte Avrupa ve Hollanda basınında Galatasaray'ın galibiyetinin yansımaları: Tuttomercatoweb; "Galatasaray, kasırga Victor Osimhen'in önderliğinde şık bir şekilde bitirdi", L'equipe; "Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmiş Victor Osimhen, Johan Cruyff Arena'dakileri susturan bir üç gol attı, gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti (6 gol)", Tuttosport; "Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'a zor bir ders verdi", Kicker; "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a acı bir yenilgi yaşattı."



"KATLETTİ" YORUMU

VOETBALZONE; "Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti", Ad; "Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu", De Telegraaf: "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti", Espn; "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu."