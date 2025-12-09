Haydi Aslan yaz bir destan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında bugün deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak bu önemli müsabaka saat 23.00'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ MAKKELİE
Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 6. haftaya 9 puanla 14. sırada giriyor.
Frankfurt yenilgisiyle başladığı maratonda üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Aslan, son maçında İstanüst bul'da Union Saint Gilloise'ye yenilerek fren yapmıştı. Cim- Bom ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürürken Monaco'yu mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
ISMAİL JAKOBS KADROYA ALINDI
Galatasaray'da sakatlığı geçen Ismail Jakobs karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Bilindiği üzere sol bekler Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği bugün mücadelede süre alamayacak.
Bu oyuncuların yokluğunda Jakobs tek alternatif olarak gözüküyor. Okan Buruk'un stoper tandeminde Davinson ve Abdülkerim olacak.