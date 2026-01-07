Galatasaray’dan sağ kanata takviye!

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-kırmızıların gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Torino'nun Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Cyril Ngonge için bilgi aldı.

İTALYA'DA BAŞKA SEÇENEKLERİ DE VAR!

Serie A ekibinin yöneleceği 3-5-2 sisteminde ikinci forvet pozisyonuna uygun görülmeyen Belçikalı oyuncunun 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Takımdan ayrılması beklenen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Ngonge'a Galatasaray'ın ilgisi doğrulanırken, futbolcunun İtalya'da da bazı seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.