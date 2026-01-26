Süper Lig'de son olarak deplasmanda Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, transferde gaza bastı. Atletico Madrid maçında aldığı sonuç sonrası Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 99 olasılıkla tur atlayan sarı kırmızılılar, üst üste uçakları indirmeyi başardı. Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da sıra orta saha transferine geldi. Gündeminde birçok isim bulunduran sarı-kırmızılılar, rotasını Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevirdi. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği ve transferine onay verdiği Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

OSIMHEN'DEN ÖVGÜ GELDİ

Club Brugge ile temaslarına devam eden Galatasaray, kısa süre içerisinde bu transferi de tamamlayıp uzun süredir gündemde olan orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'a gelmek isteyen ve transferi için Victor Osimhen'le de görüşen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Club Brugge arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu" açıklamasında bulunmuştu. Club Brugge forması altında bu sezon 25 karşılaşmada süre bulan Nijeryalı Onyedika, 2 gol atarken bir de asist yaptı.

SARI-KIRMIZILILAR ASPRİLLA'YI AÇIKLADI

Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, satın alma opsiyonu sarı-kırmızılı kulübün isteğine bağlı olacak ve oyuncuya net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

G.SARAY'DAN ALİ KOÇ'A SERT TEPKİ

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia ederek bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan 'Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değildir. Bu arsız davranış, bugün Galatasaray üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir. Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray'a yapılmıştır. Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz. Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz: Ali Koç; Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun? Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"