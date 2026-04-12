Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı: 1-1

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray mücadelede, "Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Show, Sissoho, Keita, Boende, Agyei, Serdar Dursun" ilk 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 21'inci dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ceza sahasındaki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı. 26'ncı dakikada Sane'nin hatalı pasında araya giren Agyei, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi. 28'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topun ağlara gitmesini engelledi. Galatasaray, 30'uncu dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada arka direkteki Sane'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

51'inci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Sane'nin sol ayakla sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi. 54'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasın ardından sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane pasını penaltı noktası yakınındaki Sara'ya aktardı. Sara'nın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kontrol etti. 72'nci dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Can Keleş ceza sahasına girmeden topu kale önüne çevirdi. Penaltı noktası yakınında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün topukla bıraktığı pasla buluşan Petkovic, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-1. 84'üncü dakikada Keita'nın pasında Yunus Akgün topa istediği gibi dokunamadı ve Agyei topla buluştu. Agyei'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top sağ yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.