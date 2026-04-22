DERBİYE GÜNLER KALDI | GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi fikstürle netlik kazandı.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.