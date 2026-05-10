Şampiyon Cimbom

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı. 29. dakikada Barış'ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kontrol etti. 31. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Abdullah'ın çeldiği top sol çaprazda Sallai'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Antalyaspor kaptanı Bünyamin, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.45+3. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında kale alanında Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 45+6. dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

OSİMHEN YILDIZLAŞTI

56. dakikada Lang'ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası sağında Barış'ın kafayla içeri çevirdiği topu Lemina yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1 62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından fileleri havalandırdı. 1-2 64. dakikada Antalyaspor savunmasında Ceesay'ın ceza sahası içinde Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada Penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Abdullah'ın solundan ağlarla buluşturdu.

2-2. 88. dakikada sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa Eren Elmalı sert vurdu. Kaleci Abdullah'ın çeldiği topu Lang soldan içeri çevirdi. Osimhen'in dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. 3-2. 90+4. dakikada Icardi'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden pasında Kaan Ayhan, kale alanı önünde topu ağlara gönderdi. 4-2. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Galatasaray maçı 4-2 kazandı.