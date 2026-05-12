Şampiyonluk çileği geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve gözünü şimdiden gelecek sezonki şampiyonluğa diken Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste dahilinde çalışmalarını sürdürürken, hedefteki ilk isim de belli oldu. Sarı-kırmızılıların Osimhen ayarında başka isimlerde getirmek istediği ve bu bağlamda sezon sonu Liverpool'dan ayrılması beklenen Virgil van Dijk için harekete geçtiği öne sürüldü. İsmi daha önce de Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenmesi dedikoduları yeniden alevlendirdi. Bilindiği üzere Galatasaray'ın stoper bölgesine en az iki takviye yapması bekleniyor.

10 SEZONDUR OYNUYOR

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu alarak özellikle Şampiyonlar Ligi için aşılmaz bir duvar örmek istiyor. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ve bu konuda kolaylık yapılmasını dile getirdiği öğrenildi. Hollanda ekibi Groningen'de profesyonel olan van Dijk, daha sonra 3 sezon Celtic ve 3 sezon da Southampton forması giydikten sonra Liverpool'a transfer oldu. 10 sezondur İngiliz ekibinde forma giyen tecrübeli savunma oyuncu, bu sezon 53 maçta görev aldı. van Dijk, bu müsabakalarda 6 gol ve 3 asistle oynadı.

85 MAÇTA 11 GOL ATTI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Virgil van Dijk, ilk olarak 2016 yılında Hollanda Milli Takım formasını giymeye başladı. Ülkesinin kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki savunmacı 85 kez milli formayı terletti. van Dijk bu maçlarda 11 kez fileleri sarstı.

DEV BÜTÇE AYRILDI

Galatasaray'ın son dört sezona damga vuran başarıları tesadüf değil. Camia hiçbir zaman 'az'la yetinmedi, hep daha fazlasını istedi. Yönetimler de bu taleplere karşılık vererek çıtayı sürekli yükseltti. Geçen sezon 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takan sarıkırmızılılar, "2026" mottosuyla yola çıkmıştı. Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşamasa da Süper Lig'de üst üste dördüncü zaferle 26. şampiyonluğunu kazandı. Antalyaspor galibiyetinin ardından kutlamalar yeni başlamışken, gelecek sezonda da çıta yine en yükseğe kondu. Üst üste 5 şampiyonlukla kendi rekorunu kırma hedefi belirlendi. Şu anda Sportif AŞ Başkanvekili olan, yeni dönemde yönetim kurulu üyeliğine geçecek Abdullah Kavukcu bu amaç doğrultusunda dev bütçeyi açıkladı: 500 milyon Euro. Bu rakam Galatasaray gelecek sezondaki mali hedeflerini ve transfer politikasındaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.