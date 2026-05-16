Şampiyon Aslan’a 4/4’lük kupa töreni

Dün akşam İstanbul sarı-kırmızıya boyandı, Galatasaray tarihi sezonunu unutulmaz bir geceyle taçlandırdı. Üst üste dördüncü, toplamda ise 26. Süper Lig Şampiyonluğu'nu ilan eden sarı-kırmızılılar, gün boyu süren kutlamaların ardından kupasını RAMS Park'ta taraftarıyla birlikte kaldırdı. Kutlamaların ilk adresi her zamanki gibi Galatasaray Lisesi oldu. Öğle saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda toplanmaya başlayan binlerce taraftar, takım otobüsünün gelişini büyük coşkuyla bekledi. Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden ayrılırken meşaleler, marşlar ve tezahüratlar İstanbul'un dört bir yanını sardı. Sarı-kırmızılı kortej, şehir turunun ardından RAMS Park'a doğru hareket ederken, yol boyunca yüz binlerce taraftar takımlarına eşlik etti.

TARAFTARLARDAN SEVGİ SELİ

RAMS Park çevresinde ise saatler öncesinden festival havası hakimdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, sezon boyunca yaşanan unutulmaz anların ekrana yansıtıldığı gösterilerle geceye hazırlandı. Görsel şovlar ve taraftar atmosferi üzerine kurulan organizasyonda DJ performanslarıyla başlayan gece, ışık ve lazer gösterileriyle devam etti. Futbolcuların istedikleri müzikle tek tek sahneye çağrıldığı anlarda stat adeta inledi. Teknik direktör Okan Buruk'a gösterilen sevgi ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Son dört sezona damga vuran başarılı teknik adam, taraftarların uzun süre süren tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Gecenin zirve noktası ise şüphesiz kupa töreniydi. Geri sayımın ardından kaptanın ellerinde yükselen şampiyonluk kupasıyla birlikte RAMS Park'ta büyük bir coşku yaşandı.

İLAN ETMİŞ OLDU

Sarı-kırmızı ışık şovları ve tribünlerden yükselen marşlar, Galatasaray'ın tarihi gecesine unutulmaz bir atmosfer kattı. 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, yalnızca bir kupayı değil, son yıllara damga vuran üstünlüğünü de taraftarıyla birlikte bir kez daha ilan etmiş oldu.

"SIRADA 5. ŞAMPİYONLUK VAR"

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsü, eski Ali Sami Yen Stadı'ndan geçtiği sırada sarıkırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, duygularını aktardı. Sarı-kırmızılılarda futbolculuğunda da üst üste 4 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, 5. şampiyonluğu işaret etti. Buruk, "4 yıl burada şampiyon olduk, 4 kez de yeni Ali Sami Yen'de şampiyon olduk. Sırada 5. şampiyonluk var" ifadelerini kullandı.

ICARDI'YE PANKARTLI MESAJ

Galatasaray'da kutlamalar sürerken, üstü açık otobüste açılan bir pankart dikkat çekti. Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ve Yunus Akgün, üstü açık otobüste RAMS Park'a gidilirken, sarı-kırmızılılardaki geleceği henüz belirsiz olan Mauro Icardi'ye mesaj gönderdi. İki futbolcu, "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı.

RAMS PARK'TA DRONE ŞOV

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park'ta taraftarlarıyla birlikte kutlarken, geçtiğimiz sezon da stadyumun üzerinde yapılan drone şov bu sezon da gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda futbolcuların silüetleri drone'larla birlikte gökyüzüne yansıtıldı. Yapılan drone gösterisinde Leroy Sane, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Torreira, Osimhen ve Okan Buruk silüetleri drone ile yansıtıldı