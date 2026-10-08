Galatasaray’da Kaan’a şans

GALATASARAY, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi'dne Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçını düşünerek Kasımpaşa maçında bazı futbolcularını dinlendirmeyi planlıyor. Bu futbolcular arasında Roland Sallai de yer alıyor. Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'na gitmedi. Okan Buruk, Macar futbolcuyu milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında riske etmek istemiyor. Okan Buruk, Sallai yerine sağ bekte Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.

BURUK'TAN FORMA İSTEMİŞTİ

KAAN Ayhan, bu sezon yalnızca 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli arada teknik heyet ile görüşerek forma talebinde bulunmuştu. Kaan Ayhan, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma talebine karşılık bulacak. Öte yandan Okan Buruk'un Sallai dışında sakatlığını atlatan Osimhen'i de Kasımpaşa karşısında riske etmeyeceği ve Barcelona maçına saklayacağı konuşulmuştu. Ancak Osimhen'in yedek kulübesinde olacağı ve maçın gidişatına göre az bir süre de olsa forma giyebileceği öğrenildi.