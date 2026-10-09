Galatasaray telafi peşinde

TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Milli ara dönüşünde 7. hafta müsabakasında taraftarı önünde sahaya çıkacak sarıkırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem Trabzonspor deplasmanında yaşadığı puan kaybını telafi etmek hem de yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor.

BURUK CEZALI DURUMDA

SON olarak Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında alacağı 3 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıklarını atlatmaya çalışan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun durumları maç saatinde netleşecek. Hafta içerisinde takımla çalışmalara katılan futbolcuların yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Singo'nun olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu ise cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Teknik Direksı tör Okan Buruk da aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'ı karşılaşmada yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönemayacak. tecek. Kasımpaşa engelini aşmak isteyen Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral kazanmayı hem de milli

ara sonrasında yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.