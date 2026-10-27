Derbi sonrası ortalık karıştı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’dan peş peşe açıklamalar

Fenerbahçeli Archie Brown da maçın ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Stattan ayrılmaya hazırlanan İngiliz futbolcu, basın mensuplarına boynundaki izleri göstererek Abdülkerim Bardakcı'ya tepki gösterdi.

Brown, olayların Guendouzi'yi savunmasıyla başladığını belirterek, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı!" sözleriyle yaşananlara ilişkin kendi anlatımını paylaştı.