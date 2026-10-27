Derbi sonrası ortalık karıştı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’dan peş peşe açıklamalar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye maç sonu yaşanan kavga damga vurdu. Gerginlikte karşı karşıya gelen Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, olayların ardından sessizliğini bozdu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde gerginlik yaşandı. Maç sonrasında çıkan arbedede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan olayların ardından hakem Atilla Karaoğlan, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından karma alanda basın mensuplarına konuştu. Yaşanan olaylarla ilgili kendisini savunan tecrübeli futbolcu, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz" ifadelerini kullandı.
ARCHİE BROWN'DAN ABDÜLKERİM'E SERT YANIT
Fenerbahçeli Archie Brown da maçın ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Stattan ayrılmaya hazırlanan İngiliz futbolcu, basın mensuplarına boynundaki izleri göstererek Abdülkerim Bardakcı'ya tepki gösterdi.
Brown, olayların Guendouzi'yi savunmasıyla başladığını belirterek, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı!" sözleriyle yaşananlara ilişkin kendi anlatımını paylaştı.