Aslan evinde kükredi

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alarak Avrupa'da gövde gösterisi yaptı. RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un ilk yarıda attığı iki golle önemli bir zafer elde etti. Geçen hafta deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek moral bulan Aslan, Stuttgart karşısında da etkili futboluyla alkış topladı. Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Galatasaray, rakibine daha ilk dakikalardan itibaren baskı kurdu. Batrakov 12. ve 15. Dakikalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıdı.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

SARI-KIRMIZILILAR, baskılı oyunu, hızlı hücumları ve rakip savunmayı zorlayan organizasyonlarıyla farkı daha da açabilecek fırsatlar yakaladı. İKİNCİ yarıda ise sahne bu kez Uğurcan Çakır'ındı. İlk devrede hücum gücüyle ön plana çıkan Galatasaray, ikinci yarıda Stuttgart'ın baskısıyla karşılaştı. Alman temsilcisinin tehlikeli ataklarında kritik müdahalelere imza atan milli kaleci, yaptığı kurtarışlarla takımının avantajını korumasında önemli rol oynadı. Lille galibiyetinin ardından Stuttgart engelini de aşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci zaferini elde ederek yoluna moralli devam etti.