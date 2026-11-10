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Haberler Galatasaray Leroy Sane ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da ocak planı belli oldu

Leroy Sane ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da ocak planı belli oldu

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Leroy Sane için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Alman yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

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Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan ancak sergilediği performansla henüz istenilen seviyeye ulaşamayan Leroy Sane'nin geleceği gündemden düşmüyor. Alman yıldızın istikrarsız görüntüsü ve skor katkısı sağlayamaması eleştirilere neden olurken, Sky DE kaynaklı haberde sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayındaki transfer tekliflerine göre ayrılık kararını şekillendirebileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Leroy Sane, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 resmi karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. Ancak Alman yıldız, bu sezona beklentilerin oldukça uzağında başladı. Görev aldığı ilk 15 maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Sane, performansıyla taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Sky DE kaynaklı habere göre Galatasaray yönetimi, Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili kararını ocak ayında gelebilecek tekliflere göre şekillendirecek. Sarı-kırmızılıların, kulübün mali çıkarlarını koruyacak ve oyuncunun beklentilerini karşılayacak cazip bir teklifin gelmesi durumunda Alman futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN GÖZÜ SANE'DE
Alman yıldızın performansındaki düşüşü yakından takip eden Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeleri beklemeye geçti. Sane'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin ocak ayında ortaya çıkacak transfer seçeneklerine bağlı olduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun performansı da karar sürecinde belirleyici olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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