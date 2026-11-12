El Khannouss yine gündemde

GALATASARAY, Stuttgart forması giyen 22 yaşındaki Faslı futbolcu Bilal El Khannouss'u transfer gündeminde tutmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar resmi ve somut bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde de G.Saray'ın gündemine gelen El Khannouss, özellikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Faslı oyuncunun, G.Saray maçının ardından kendisine yöneltilen "Sizi Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim, sadece Galatasaray'da oynarım" ifadeleri ses getirmişti. Stuttgart, Faslı futbolcusu için 40 milyon Euro bonservis beklerken, sarı-kırmızılıların devre arasında masaya oturması bekleniyor.