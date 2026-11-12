  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galatasaray El Khannouss yine gündemde

El Khannouss yine gündemde

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

El Khannouss yine gündemde

GALATASARAY, Stuttgart forması giyen 22 yaşındaki Faslı futbolcu Bilal El Khannouss'u transfer gündeminde tutmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar resmi ve somut bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde de G.Saray'ın gündemine gelen El Khannouss, özellikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Faslı oyuncunun, G.Saray maçının ardından kendisine yöneltilen "Sizi Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim, sadece Galatasaray'da oynarım" ifadeleri ses getirmişti. Stuttgart, Faslı futbolcusu için 40 milyon Euro bonservis beklerken, sarı-kırmızılıların devre arasında masaya oturması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA