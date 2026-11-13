Galatasaray bek avında

döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sağ bek pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Türkiye'den iki futbolcunun bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun yanı sıra Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı da listesinde tuttuğu kaydedildi. 23 yaşındaki Arda Okan ile yaz transfer döneminde de ilgilenen Galatasaray'ın, ara transferde iki oyuncudan biri için harekete geçeceği ve Sallai'ye alternatif yaratmak için çaba sarf edeceği ifade edildi.