SÜPER Lig'de devre arası yaklaşırken, kulüplerimizde tranfer çalışmalarına hız verdi. Victor Osimhen'in yokluğunda bile forma şansı bulamayan Deniz Gül'ün yerine Galatasaray'da bir golcü arayışı var... Bu arayışın sırrı U-23 statüsünde olmak ve Osimhen'in yokluğunda devşirme golcülerle (Barış Alper ya da Rafael Leao) sahaya çıkmamak. Ayrıca Batrakov gibi aç olması da önemli. Menajerler sarı-kırmızılıların önüne tüm bu şartlara uyan bir oyuncu getirdi: Halihazırda La Liga ekiplerinden Santander formasıyla 12 maçta 9 gol atan Yassir Zabiri. 2005 doğumlu Faslı oyuncu, Okan Buruk'un listesinde yer alıyordu. Son yapılan transfer toplantısında da Başkan Dursun Özbek, George Gardi'den Zabiri'nin durumunu araştırmasını istedi.

DENİZ GÜL FİYATINA

GELEN ilk bilgiler, Zabiri'nin bonservisini elinde bulunduran Rennes'in beklentilerin altında bir rakama Faslı golcüyü bırakabileceğini işaret ediyor. Porto'da 2. hatta 3. forvet olan Deniz Gül'e 10 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın önüne Zabiri'nin benzer bir rakama düşebileceği düşünülüyor. Özellikle milli maç arasında ciddi bir transfer hareketliliği var. Her ne kadar sol stoper ve 6'da oynayabilen 8 numara önceliği olsa da Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk alternatif mevkileri de düşünüyor.