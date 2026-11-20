GALATASARAY, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, genç oyuncunun yerine sol ayaklı bir stoper transfer edilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda uzun süredir gündeminde bulunan PSG'nin Brezilyalı savunmacısı Lucas Beraldo'yu yeniden listesine aldığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray'ın ilk etapta kiralama formülünü değerlendirdiği ifade ediliyor. 24 Kasım 2003 doğumlu ve 1.86 boyundaki Lucas Beraldo, sol ayağını kullanıyor.

BERALDO'NUN İSTATİSTİKLERİ

GERİDEN oyun kurma becerisiyle öne çıkan Brezilyalı stoper, 2024-2025 sezonunda PSG formasıyla Ligue 1'de 25 maçta 1 gol kaydetti. 2025- 2026 sezonunda 20 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Beraldo, 2026-2027 sezonunda ise şu ana kadar 8 lig maçında 1 gol attı. Galatasaray, sol ayaklı olması ve savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor