Karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar şu şekilde:
MAÇ VE YAYIN BİLGİLERİ
Tarih: 24 Kasım 2026 Salı (Bu akşam)
Saat: 20.45 (TSİ)
Kanal: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)
Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park (İstanbul)
Hakemler: Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak; yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev alacak.
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MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.
Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Harwood-Bellis, Pau Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson.