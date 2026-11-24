Karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar şu şekilde:

MAÇ VE YAYIN BİLGİLERİ

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı (Bu akşam)

Saat: 20.45 (TSİ)

Kanal: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park (İstanbul)

Hakemler: Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak; yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev alacak.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.

Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Harwood-Bellis, Pau Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson.