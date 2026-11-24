Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak hanesine kritik bir galibiyet daha yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda temposunu artıran ve oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, aradığı golü son bölümde buldu.

DENİZ GÜL OYUNA GİRDİ, GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin 62. dakikasında Eren'in yerine oyuna dahil olan Deniz Gül, 77. dakikada ceza sahasında bulduğu pozisyonu değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrıldı.

EKSİKLERE RAĞMEN KRİTİK ÜÇ PUAN

RAMS Park'taki bakım çalışmalarının ardından kendi sahasına dönen Galatasaray'da sakatlıkları süren Roland Sallai, Ismail Jakobs, Rafael Leao ve Victor Osimhen ile statü gereği kadroda yer almayan oyuncular bu maçta forma giyemedi. Müsabakada ayrıca Lemina sakatlığı nedeniyle 74. dakikada yerini Sara'ya bırakırken, Batrakov ve Yunus sarı kart gören isimler oldu.