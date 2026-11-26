UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 yenerek zafere ulaştı. Temsilcimize 3 puanı getiren golü 77'nci dakikada Deniz Gül kaydetti. Turnuvada geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Aston Villa zaferiyle puanını 9'a yükseltirken Devler Ligi'ndeki üst üste 3 galibiyetlik kulüp rekoruna 4'üncü kez ortak oldu. Lig ve Avrupa'da çıktığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Aslan, A.Villa engelini de aşarak serisini sürdürdü. Barcelona mağlubiyetinin ardından oynadığı hiçbir maçta puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar; bu süreçte Süper Lig'de G.Birliği'ni 1-0, F.Bahçe'yi 1-0, Konya'yı 4-0, Amed'i 4-3 ve Samsun'u 2-1 mağlup etti. Aslan, Devler Ligi'nde ise sırasıyla Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 ve son olarak Aston Villa'yı 1-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRDI

SARI-KIRMIZILI ekibin elde ettiği bu kritik zafer ve Deniz Gül'ün büyük bir fedakarlıkla attığı gol, Avrupa spor basınında geniş yer buldu. AS, "Galatasaray Emery'i çıldırttı" ifadelerini kullanırken, Marca, "Galatasaray'dan Aston Villa'ya aslan pençesi" başlığını attı. L'Equipe, "Aston Villa isabetli şut atamadı", Sky Sports, "Deniz Gül'ün attığı geç gol, Villa'nın kazanamama serisini uzattı", BBC, "Deniz Gül, Şampiyonlar Ligi'nde Villa'nın direncini kırdı", The Telegraph, "Zavallı Aston Villa, Türkiye'de dağılarak galibiyetsiz geçen maç sayısını altıya çıkardı" ve The Sun, "Kahramanlar ve kötüler: Deniz Gül, Aston Villa karşısında galibiyet golünü atarken kafasına tekme yiyerek kanlar içinde kaldı" ifadelerini kullandı.