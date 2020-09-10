Mehmet Büyükekşi iddialı konuştu

Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, kazasız, sakatlıksız ve fair-play değerlerinin esas alınacağı bir sezon yaşanmasını temenni etti.

Yeni sezona deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "İlk sezonumuzda tüm Türkiye'ye bu takımın neler yapabileceğini gösterdik ve artık özgüvenimiz daha da yüksek. Elbette Galatasaray bu ülkenin en büyük değerlerinden ve onlara karşı da büyük saygımız bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-3'lük skorla biten karşılaşma tüm futbolseverlerin hafızasında hala yer ediniyordur. Hem teknik heyetimize hem de futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon öncesi yapılan çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray karşısında da puan veya puanlar alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

"NOKTA TRANSFERLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon öncesi yeni transferlerini ve hazırlıklarını da değerlendiren Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de sekizinci sırada bitirdik. Hedefimiz başarıyı istikrarlı hale getirmektir. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele etmemize rağmen oldukça başarılı bir performans ortaya koyarak sekizinci sırada bitirmeyi başardık. Futbolda her geçen gün yarışçı bir takım olabilmek ve bu başarıları kalıcı hale getirebilmek adına yoğun bir transfer dönemi geçirdik. Andre, Zvonimir, Cenk Şahin ve Çağlar Akbaba aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Bunların yanı sıra geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımımızda bulunan isimlerden Alexandru Maxim, Furkan Soyalp ve Muhammet Demir ile de yeniden anlaştık. Bu transferlerde en önemli olay transferleri kampa yetiştirmemiz olacaktı ve bu bilinçle bunu başardık. Hem mevcut kadromuzu koruduk, hem de nokta transferlerle gücümüze güç kattık."

"FUTBOLCULARIMIZA VE TEKNİK HEYETE GÜVENİYORUM"

Takımın durumu hakkında konuşan Büyükekşi, "Takımımızın Afyon'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampını da yerinde takip ettim. Geçtiğimiz sezon başında transferlerin o zamanki şartlardan dolayı kampa yetişmemesi nedeniyle sezona iyi bir giriş yapamamıştık. Elbette o zaman başkan değildim ama süreci dışarıdan takip ediyordum. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımda yeni hoca, 17 yeni transferin gerçekleştirilmesi çok zor bir olaydı. Bir kez daha Onursal Başkanımız Adil Konukoğlu'na da özverisinden dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu sezon biterken önceliğimiz kadro iskeletimizi koruyarak geçen sezon yaşanan adaptasyon sorununu yaşamamaktı. Kampı da yerinde takip ettim ve takım içerisinde gerçekten bir birlik beraberlik ortamı olduğunu gördük. Takımdaki ekip ruhunun güçlenmesi yeni sezon öncesi heyecanlandırıyor ve takımımıza, teknik heyetimize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİLİ MAÇLARI ÖZLEDİK"

Sezonun ilk yarısının da pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Elbette ki çok uzun süredir taraftarlarımızı yanımızda göremiyoruz. Covid-19 sürecinden ötürü karşılaşmaların seyircisiz oynanmasıyla ilgili karar alındı ve önce sağlık bilinciyle biz de buna saygı duyuyoruz. Pandemi sürecinin ardından ligde sekiz maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış ve onları televizyon başında olsa dahi mutlu etmenin gururunu yaşamıştık. Umuyorum ki tüm vatandaşlarımızın da alacağı gerekli önlemlerle birlikte sezonun ikinci yarısında yeniden taraftarlarımızla bir arada olacağız. Onları mutlu edebilmek için ben ve yönetim kurulumuz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz geçtiğimiz sezon olduğu gibi sezon sonunda taraftarlarımızın gurur duyacağı bir sıralamada ligi tamamlamak olacaktır" şeklinde açılamada bulundu.