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’nde Altıparmak gitti

Gençlerbirliği’nde Altıparmak gitti

10.3.2021

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Altıparmak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Başkent ekibinde Altıparmak 31 Ocak'ta Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelmişti. G.Birliği, Altıparmak ile çıktığı ilk maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından da çıktığı 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 de yenilgi aldı.
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