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Manisa FK: 3 - Gençlerbirliği: 1 Maç sonucu

Denizlispor’u deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşmanın kazananı 3-1'lik skor ile Manisa FK oldu.