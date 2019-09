Göztepe’ye tesis darbesi

Göz-Göz adına yapılması planlanan ve dünyanın en iyi altyapı tesislerinden birisi olarak gösterilen proje, hiç bir sorun yokken CHP’li belediyeler tarafından engelleniyor.

Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe'ye Torbalı'da 2017 yılında tahsis edilen 104 dönümlük araziyle ilgili yapılan nazım imar planı değişikliği, yine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanamadı. Torbalı Belediye Meclisi'nin Spor Akademisi ve Altyapı Tesisleri inşa etmeyi planladığı araziyle ilgili geçen haziran ayında hiç bir sorun yokken ve tüm onayları alınmışken usulsüz ve plansız olduğu gerekçesiyle Göztepe'ye tahsisini iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arazinin imarla ilgili sıkıntısının çözülerek kulübe tahsis edileceğini açıklamış ve "Göztepe'nin kaybı en fazla 2 ay olur" demişti.

TUNÇ SOYER 'MÜJDE' DEMİŞTİ

Göztepe taraftarlarının merakla beklediği araziyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi bırakın 2 ayı üç geçmesine rağmen 'Komisyon incelemesi devam ettiği' gerekçesiyle yine gündeme alınmadı. Torbalı Pancar Mahallesi'ndeki parsellerde, "Kapalı ve açık spor alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği" maddesi CHP'li belediyelerin topu taça, kornere atmasıyla devam ediyor. Soyer, önceki gün twitter hesabından, "Sevgili İzmirliler. Kamuoyunda Torbalı Tesisleri diye bilinen ilgili parsellerin spor alanı olarak belirlenmesiyle ilgili nazım imar plan değişikliği (cuma günü) belediyemizin meclisinde görüşülecek. İzmir'de spora destek olacağız demiştik, yapıyoruz" mesajı vermişti. Ama ne değişiklik gündeme geldi, ne de çözüm üretildi.

ÜÇ AYDIR ÇÖZÜLMEDİ

Torbalı Belediye Meclisi'nin hiç bir sorun yokken tahsisini iptal ettiği Torbalı Tesisleri ile ilgili çözüm üç aydır üretilemedi. Oysa tesislerin Göztepe kulübüne tahsisi ile ilgili tüm resmi işlemler tamamlanmış tesislerin inşaatı başlamak üzereydi.





SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Sorunun belediyenin tesisleri Göztepe A.Ş'ye değil, Göztepe Spor Kulübü Derneği'ne vermek istediği dernek yapısının ise karmaşık olduğu bununla ilgili de problemlerin aşılamadığı öğrenildi. Tunç Soyer'in dernek yönetimine temsilci göndermek istediği de diğer iddialar arasında. İddialara göre, "Hazine arazisi kişilerin üzerine tahsis edilemez ama derneğe kiralanabilir. A.Ş'nin sahibi Mehmet Sepil eğer almak isterse bedel ödemek zorunda."



TARAFTARLAR RİZE'YE ÇIKARMA YAPACAK

Göztepeli taraftarlar, Karadeniz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayacak. Yağmur çamur demeden, mesafe tanımaksızın Göztepe'nin peşinden giden sarı-kırmızılılar bin 398 kilometre mesafedeki Rize'ye de çıkarma yapacak. İzmir'den karayolu ve havayoluyla çok sayıda taraftar bugünkü maç için Rize'ye gidecek. Maça karayoluyla gidecek olan sarı-kırmızılılar, toplamda 2800 km yol yapacak. Yaklaşık 800 taraftar Çaykur Didi Stadı'nda yerini alıp takıma 90 dakika boyunca destek verecek.



HAYDİ GÖZ-GÖZ

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından Göztepe, bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maçı beINSports canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde ilk 3 haftada 2 yenilgi ve bir beraberlik elde ederek sadece 1 puanda kalan ve henüz galibiyet elde edemeyen Göztepe, yenilenen kadrosuyla Rize'den zaferle dönmek istiyor.



HEDEF MUTLAK 3 PUAN

Sarı-kırmızılı taraftarlara kendini affettirmek isteyen Göz-Göz'e karşı, sezona iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Rize'nin ise yenilgisi bulunmuyor.

Ligde 2 galibiyet ve bir beraberlik elde ederek milli araya 7 puanla giren Karadeniz ekibi ise yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Mutlak 3 puan için Rize'ye giden sarı-kırmızılı ekipte, Denizlispor maçında sakatlanan Wallace Reis ve henüz yeni iyileşen golcü Jerome ile Hakan Çinemre kafilede yer almıyor. Ev sahibi ekip Rize'de ise sakatlığı bulunan El Kabir bugünkü maçta görev alamayacak.



YENİLER İLK KEZ

ÖZTEPE'NİN son oynadığı Denizlispor maçı sonrası transferin son gününde kadrosuna kattığı yeni transferler Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni

bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Mossoro orta alanda on numara pozisyonunda Alpaslan'ın yerine, Napoleoni ise sol kanatta Halil'in yerine ilk on bire dahil olacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Reis'in yerine Sanneh yeniden on birdeki yerine dönerken yine son gün takıma dahil olan Atınç Nukan ise yedek kulübesinde maça başlayacak.