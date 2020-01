Göz-Göz’ün yıldız avı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Lille ekibinden Loic Remy ve Adebayor’un yanı sıra son olarak Kasımpaşa’dan Ricardo Quaresma’yı da gündeme aldı

BURAK HAKERLER

Süper Lig'de ikinci yarı için hedefini büyüten Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil yıldız avına başladı. Yeni stadına yıldız bir golcü ile geçiş yapmak isteyen Başkan Sepil, uzun süredir temasta olduğu Fransa ekibi Lille'den Loic Remy ve son olarak Kayseri forması giyen Emmanuel Adebayor'un transferini belli bir noktaya getirdi.

PALUT'UN GÖRÜŞÜNÜ ALACAK

Listesinde bir çok yıldız bulunan sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Sepil, dünyaca iki yıldızdan birini kadroya katmak için yoğun bir çaba sarfediyor. Teknik direktör İlhan Palut ile de bir görüşme yaparak Remy ya da Adebayor için son kararını verecek olan Sepil, en kısa sür



SON GÖZDE QUARESMA

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil ayrıca, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Quaresma ile de ilgileniyor. 36 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.



Kayserispor'dan geçtiğimiz Aralık ayında ayrılarak boşa çıkan Emmanuel Adebayor, ilk yarıda Anadolu ekibinde beklediği çıkışı yapamadı. Togolu oyuncu ligde 8 maça çıkarken, fileleri 2 kez havalandırabildi. Togo Milli Takımı'nda da 17 kez forma giyen yıldız oyuncu, kariyerinde 522 maça çıktı, 186 gol kaydetti.



Sporting Lizbon'da kariyerine başlayan ve Porto, Inter, Chelsea ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli Quaresma, sezon başında transfer olduğu Kasımpaşa'da 13 maçta 3 gol kaydetti. Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayan 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



KARİYERİ PARLAK

Göztepe'nin transfer etmek istediği Adebayor, kariyerinde dünyanın önemli ekiplerinde forma giydi. Fransa ekibi Metz'de futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace ekiplerinde forma giydi. Ancak Adebayor kariyerinde sadece bir kupa kaldırırken Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'na uzandı.



ON NUMARAYA PETROS GELİYOR

Göztepe, Yunanistan ekibi AEK'ten 28 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı Transfer için yoğun çaba harcanıyor



Golcü transferinin yanı sıra on numara pozisyonu için de arayışlarını sürdüren Göztepe, son olarak Yunanistan'a yöneldi. F.Bahçe'den Mehmet Ekici ve Kasımpaşa'dan Abdul Khalili'yi gündemine alan Göz-Göz yönetimi Atina ekibi AEK'te forma giyen on numara Petros Mantalos'un peşine düştü. Yunanistan Süper Lig'in de ilk yarıda iyi bir çıkış yakalayan 28 yaşındaki Yunan oyuncunun nabzını yoklayan Başkan Mehmet Sepil, bonservis engeli ile karşı karşıya. Futbolcunun transferi için olumlu yaklaştığı öğrenilirken kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunması ise engel teşkil ediyor. 800 bin Euro piyasa değeri olan oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de tekliflerin olduğu Başkan Sepil'in ise transferi çözmek için büyük mesai harcadığı gelen bilgiler arasında.



AEK ekibinde on numara pozisyonunda forma giyen Petros Mantalos golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Yunan oyuncu Yunanistan Süper Ligi ve Avrupa Ligi'nde ilk yarıda toplam 18 maça çıkarken toplam 8 gol atıp, 7 asist üretti. Futbola Yunan ekibi Xanthi'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca sadece iki kulüpte forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.



SARI-KIRMIZILILAR ANTALYA YOLCUSU

GÖZTEPE İzmir'deki çalışmalarını noktalayıp bugün Antalya'da kamp çalışmalarını devam ettirecek. Sarı-kırmızılılar, 16 ve 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda, ligde de 19 Ocak'ta üç maçını da art arda Antalyaspor ile oynayacak.



GOLCÜ TRANSFERİNDE B PLANI LUDOVİC

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, golcü transferi için Adebayor ve Remy'yi liste başına yerleştirirken, bir pürüz çıkması durumunda ise B planını da hazırladı. Sepil, alternatif olarak Strasbourg'tan Ludovic Ajorque ile ilgileniyor.