TFF yönetimi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı. TFF Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda Misli.com ile 2. Lig ile 3. Lig'in isim ve yayın hakları için anlaşma sağladıkları ve kulüplere önemli bir gelir kaynağı sağladıklarını açıkladı.