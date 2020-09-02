  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe TFF yönetimi ibra edildi

yönetimi ibra edildi

TFF yönetimi ibra edildi
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı. TFF Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda Misli.com ile 2. Lig ile 3. Lig'in isim ve yayın hakları için anlaşma sağladıkları ve kulüplere önemli bir gelir kaynağı sağladıklarını açıkladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF yönetimi ibra edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA