Milli heyecan başlıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün mesaiye başlıyor. Uluslar B Ligi'nde 3. Grup'ta yer alan ayyıldızlılar bugün Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Macaristan'ı konuk edecek. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, bugünkü maçla 291 gün sonra sahaya çıkacak.

2020'NİN İLK SINAVI

Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. A Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra 2020 yılındaki ilk maçını oynayacak. Milliler 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.