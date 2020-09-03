  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Milli heyecan başlıyor

Milli heyecan başlıyor

Milli heyecan başlıyor
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün mesaiye başlıyor. Uluslar B Ligi'nde 3. Grup'ta yer alan ayyıldızlılar bugün Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Macaristan'ı konuk edecek. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, bugünkü maçla 291 gün sonra sahaya çıkacak.

2020'NİN İLK SINAVI
Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. A Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra 2020 yılındaki ilk maçını oynayacak. Milliler 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli heyecan başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA