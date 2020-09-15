Süper Lig'in yeni ekipleri dikkat çekti

Süper Lig'de 21 takımla oynanan 2020-2021 futbol sezonunda ilk hafta geride kalırken ligin yeni ekipleri Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, galibiyetle sezona başladı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ve geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yeni sezona yenilgiyle giriş yaptı.

Ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor, Gaziantep'te konuk ettiği geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazandı, Fatih Karagümrük ise iç sahada Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Oynanan 10 maçta beraberliğin yaşanmadığı ilk haftayı, Göztepe averajla lider tamamladı.

İlk haftanın bay geçen takımı ise İttifak Holding Konyaspor oldu.

10 MAÇTA 30 GOL

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanan 10 maçta toplam 30 gol atıldı. Maç başına gol ortalaması 3 oldu.

Geçen sezonun ilk haftasında oynanan 9 maçta 18 gol atılmış ve gol ortalaması 2'de kalmıştı.

Yeni sezonun ilk haftasında en çok görülen sonuç ise 3 maç ile 2-0 oldu.

Sezonun ilk yarısında seyircisiz oynanmasına karar verilen Süper Lig'in ilk haftasında ev sahibi takımlar 6, deplasman takımları 4 galibiyet elde etti.

LİDER GÖZTEPE

Süper Lig'de ilk haftayı lider kapatan ekip 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle Göztepe oldu.

Sarı-kırmızılılar 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlayarak 14 yıllık hasreti dindirmiş ancak o sezondan bu yana lige galibiyetle başlayamamıştı.

Lige galibiyetle başlama özlemine son veren Göztepe, Denizlispor ile oynadığı 9. maçta da ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

SON ŞAMPİYON YİNE KÖTÜ BAŞLADI

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, ilk haftanın kapanış maçında ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve ilk maçını kazanan Hatayspor'un, Süper Lig'deki ilk golünü ise Selim Ilgaz attı. Güney ekibinin diğer golü Helder Barbosa'dan geldi.

Turuncu-lacivertliler, şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun ilk iki maçında da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

ÜÇ BÜYÜKLER KAZANDI

Süper Lig'in "üç büyükleri" Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş deplasmanda, Trabzonspor'u 2-0, Fenerbahçe Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Galatasaray da evinde Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in yeni takımlarından 3'te 3

Süper Lig'in yeni takımları Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük ilk haftada oynadıkları maçları kazandı.

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 ve Fatih Karagümrük de Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

İLK HAFTANIN GOLCÜLERİ

Süper Lig'in ilk haftasında birden fazla gol atmayı başaran iki oyuncu oldu. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Oltan Karakullukçu 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Falcao, biri penaltıdan olmak üzere Gaziantep FK karşısında iki kez gol sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü mücadelesinin 55. dakikasında oyuna giren Oltan ise 75 ve 80. dakikalarda attığı kafa golleriyle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Gol krallığında ilk hafta sonunda, Falcao ve Oltan ilk sırada yer aldı.

SEZONUN İLK VE TEK KIRMIZI KARTI FLAVİO'YA

Süper Lig'in ilk haftasında kırmızı kart gören tek isim Trabzonspor'un yeni transferi Flavio oldu.

Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili ekibin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Flavio, takımının gelecek hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

İKİNCİ HAFTA İSTANBUL DERBİSİ

Süper Lig'in ikinci haftasının öne çıkan maçında son şampiyon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk adaylarından Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de ikinci haftanın programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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