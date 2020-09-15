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Haberler Konyaspor İsmail Kartal, Konyaspor'la ilk idmanına çıktı

İsmail , 'la ilk idmanına çıktı

İsmail , yeni takımı 'la ilk idmanına çıktı. Konyaspor, Cumartesi günü deplasmanda  ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

İsmail Kartal, Konyaspor'la ilk idmanına çıktı

AA

15.09.2020, 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,10:18

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Kartal, antrenman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takım olarak iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Kartal, futbolculara sonuna kadar güvendiğini belirtti.

Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve topla oyunla sürdü.

Antrenman, koşu, açma ve germe hareketleriyle tamamladı.

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