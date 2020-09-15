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Süper Lig'de ilk hafta 30 golle tamamlandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Koronavirüs gölgesinde başlayan lig karşılaşmalarında fileler 30 kez havalandı.

AA 15.09.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,09:55