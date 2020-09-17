Ivanovic’i kaçırdılar

GÖZTEPE, Rusya ekibi Zenit'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir pazarlık halindeydi. Ancak Sırp savunma oyuncusunun tercihi İngiltere oldu. Ivanovic, Premier Lig ekibi West Bromwich ile anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim alternatif isimlere yöneldi.