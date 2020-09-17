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Haberler Göztepe Ivanovic’i kaçırdılar

Ivanovic’i kaçırdılar

Ivanovic’i kaçırdılar
Giriş Tarihi: 17.9.2020

GÖZTEPE, Rusya ekibi Zenit'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir pazarlık halindeydi. Ancak Sırp savunma oyuncusunun tercihi İngiltere oldu. Ivanovic, Premier Lig ekibi West Bromwich ile anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim alternatif isimlere yöneldi.

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