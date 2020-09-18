Yeni Malatyaspor - Göztepe I CANLI ANLATIM

2020-2021 sezonu Süper Lig 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi konuk ediyor.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Hafes, Ahmed, Youssuf, Cueva, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut
Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Idey
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