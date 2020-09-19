Göz-Göz fren yaptı

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Denizlispor'u farklı yenerek haftayı lider kapatan Göztepe, Yeni Malatya'da 2 puan bıraktı: 1-1. Maça her iki ekip de atak başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Chebake'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top yandan dışarı gitti. 19'da Soner'in ara pasında topla buluşan Halil, Göztepe'yi öne geçirdi: 0-1. 29'da Göztepe kalecisi İrfan Can'ın Ndayishimiye'ye yaptığı müdahaleye hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Adem skoru eşitledi: 1-1. 40'da Göztepe'nin kullandığı kornerde topa ayağıyla dokunan Atınç'ın şutu az farkla dışarı gitti. 49'da Cueva sol çaprazdan topu kaleye şutladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen meşin yuvarlağı Fofana üstten auta yolladı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

51'de Mossoro sol kanattan ortasını açtı, arka direkte Halil'in şutu az farkla auta gitti. 54'te Cueva pasını çıkardı, Adem'in dar açıdan şutu direğin dibinden top auta çıktı. 58'de Adem ceza sahası içinde geriye doğru çıkardı, Karim Hafez gelişine çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 61'de Berkan sol kanattan orta şut karışımı vuruşunu yaptı, kaleci Herrera meşin yuvarlığı güçlükle çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve iki ekip puanları paylaştı: 1-1.



PALUT'TAN ÖZELEŞTİRİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Palut, "Oyuncularım son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiler. Tabii ki daha iyi olabilirdik, oyunu çok domine edebilirdik ama bugün için bu olmadı. Eksiklerimiz üzerine çalışmalar yaparak yolumuza devak edeceğiz" diyerek özeleştiri yaptı.



NWOBODO İMZALADI

DIŞ transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, orta saha pozisyonu için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, prensipte anlaşıp İzmir'e getirdiği 23 yaşındaki Nijeryalı Obinna Nwobodo'yu kadrosuna dahil ederek futboluyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. En son Macaristan'ın Ujpest ekibinde forma giyen genç orta saha oyuncusu yeni sezonda Göztepe formasını terletecek. Sarı-kırmızılılar, Nwobodo ile 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.