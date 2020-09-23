Göz-Göz’e yeni ayar

SÜPER Lig'in 3. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da sahasında G.Antep FK'yı ağırlayacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut kadroda ufak değişikliklere gidecek. Palut, ilk değişimi kaleye yapacak. Son oynanan Yeni Malatya maçında penaltı yaptıran genç eldiven İrfan Can'ın yerine yeni transfer edilen Macar eldiven Megyeri'ye şans vermeyi planlayan Palut, son iki maçta çok az süre verdiği savunmacı Burekovic'i de kadroya monte etmeye hazırlanıyor. Genç çalıştırıcı orta alanda Mossoro'nun yerine Ndiaye'yi deniyor.