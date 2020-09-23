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Haberler Göztepe Rodriques teması sürüyor

Rodriques teması sürüyor

Rodriques teması sürüyor
Giriş Tarihi: 23.9.2020

Göztepe yönetimi, santrfor Gerson Rodriques için girişimlerini tam gaz sürdürüyor. Geçen yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Lüksemburglu futbolcunun kulübü Dinamo Kiev ile yönetim transfer pazarlığını sürdürüyor. Göztepe forması giymeye sıcak bakan golcü futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Ukrayna'da bu sezon 2 maçta forma giyen, Avrupa'da da iki karşılaşmada görev alan ve 2 gol kaydeden Gerson Rodrigues'in transferinde son kararı Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun vereceği öğrenildi.

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