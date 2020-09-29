Lens harekatı

Süper Lig'de dış transfer harekatını sürdüren Göztepe, hücuma güç katmak için harekat başlattı. İleri uçta Brown Ideye ve Cherif Ndiaye ikilisinin performansından memnun kalmayan teknik heyet yönetimden takviye istedi. Bu gelişme üzerine harekete geçen kurmaylar aradığı ismi Beşiktaş'ta buldu. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçerek Jeremain Lens'e menajeri aracılığıyla teklif götürerek nabız yokladı. Surinam asıllı Hollandalı futbolcuyla da daha önce de ilgilenen Göz-Göz yönetimi transferi bu kez bitirmek için şartları zorluyor. Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen Lens'in de sarı-kırmızılı yönetimin 'Göz-Göz'e gel' teklifine olumlu baktığı ve transferin maddi şartların karşılıklı oluşması halinde gerçekleşebileceği öğrenildi.



BİRSA TEMASI SÜRÜYOR

GÖZTEPE'NİN Nwobodo'nun sakatlığı sonrası gündemine aldığı Valter Birsa ile ilgili temaslar sürüyor. Fransa ve İtalya'dan teklifler alan tecrübeli on numaranın istediği rakam yüksek gelirken, yönetim futbolcuyla bir görüşme daha yaparak indirim talep edecek.



FENER'DE DE FORMA GİYDİ

Lens, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 1'er sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de Kartal'a bonservisiyle geldi.



BROWN IDEYE GOLLE TANIŞTI

GÖZTEPE'NİN Cameron Jerome'un yerine Yunanistan ekibi Aris'ten transfer ettiği Brown Ideye golle buluştu. Denizlispor ve Malatya karşısında gol fırsatı bulamayan 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu G.Antep FK karşısında kaydettiği golle kendine geldi. Mossoro'nun pasını iyi değerlendirerek skoru 2-1'e getiren Ideye, Başakşehir maçında da takımın gol umudu olacak.

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