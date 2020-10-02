Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir ile Göztepe, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de 7. randevularına çıkacak. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan üç maçta üç yenilgi alarak son sırada bulunurken, İzmir temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucu topladığı 5 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Göztepe, Spor Toto Süper Lig maçı 03 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak.



LİGDE 7. RANDEVU

Başakşehir ile Göztepe, ligde daha önce 6 defa birbirine rakip oldu. Bu mücadelelerin 5'inde gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. Göztepe ise tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 2-0'lık skorla aldı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibinin attığı 11 gole, sarı-kırmızılı ekip de 4 golle karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan M.Başakşehir yeni sezona ise adeta kabul gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla kaybederek ligin son sırasına demirledi. Henüz gol atma başarısı da gösteremeyen Okan Buruk'un öğrencileri, Göztepe karşısında ilk galibiyetini alarak milli araya moralli girmek istiyor.

EN ÇOK GOL ATANLA HİÇ ATMAYAN OYNAYACAK



Göztepe, yeni sezonun üç haftasında rakip ağlara 8 gol bırakarak şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederken, sonraki karşılaşmada ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlhan Palut'un öğrencileri, geride kalan haftada da evindeki Gaziantep FK mücadelesinden 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Başakşehir ise henüz golle tanışamayan ve puanı bulunmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

İHA

Menemenspor Fatih Ekinci'yi kiraladı

Ulusal İyi Niyet Elçisi Cedi!

Galatasaray Kulübü 115 yaşında