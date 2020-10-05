Göztepe’de rota Kasami

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Göztepe, bugün sona erecek olan yaz transfer döneminde son hamlesini yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, orta alana bir transfer daha yapmak için düğmeye basarken arayışlarını İsviçre'ye yöneltti. Yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan aldığı rapor doğrultusunda son olarak Sion forması giyen Pajtim Kasami'ye kancayı taktı.

2.4 MİLYON EURO

İsviçre ekibi ile sözleşmesi sona eren ve halen boşta olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hemen temasa geçen yönetim 'Göz-Göz'e gelir misin?' diyerek nabız yokladı. İsviçreli futbolcunun da kariyerini yurtdışında devam ettirmek istediği ve teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, bugün futbolcuyla maddi şartları masaya yatırarak anlaşma zemini arayacak. Futbolcunun piyasa değerinin 2.4 milyon Euro olduğu öğrenilirken bonservis engeli olmaması ise yönetimin elini de güçlendiriyor.



SARI-KIRMIZILILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Göztepe Başakşehir deplasmanında sahadan üst üste üçüncü kez beraberlikle ayrılırken sarıkırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bazı Göztepeli taraftarlar, sosyal medyada teknik direktör İlhan Palut'u oyuncu tercihleri ve değişiklikler konusunda eleştirirken, bazı taraftarlar ise oynanan kötü oyuna rağmen 1 puan almanın sevindirici olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni transferlerin daha çok süre alması gerektiği konusunda da birleşti.



İLHAN PALUT'TAN ÖZELEŞTİRİ GELDİ

Başakşehir deplasmanında 1 puanla ayrılmasına rağmen iyi futbol oynamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut maç sonu, "Göztepe olarak pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. Eksiğimiz buydu" dedi.

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