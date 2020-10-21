Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk yenilgisini alan Göztepe'de forvetler sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte, bekleneni veremeyen Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yaz transfer döneminde yollar ayrılırken, yönetim Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi renklerine bağladı. İleri uçta değişime giden Göztepe, ilk beş hafta sonunda transferlerde hayal kırıklığına uğradı.

IDEYE 1 GOL ATABİLDİ

Göztepe'nin ilk 5 haftada Denizlispor, Y.Malatya, G.Antep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında toplam 10 gol üretirken, skora sadece Nijeryalı Ideye katkı yapabildi. Tüm maçlarda banko olarak oyuna başlayan 32 yaşındaki futbolcu sadece G.Antep FK ile 2-2 sona eren maçta fileleri 1 kez havalandırırken, son oynanan Fenerbahçe maçında da etkisiz futboluyla dikkat çekti. Yedek kulübesinden gol ümidi olarak oyuna giren Ndiaye'nin performansı ise beklentilerin çok altında kaldı.





ORTA SAHA SIRTLADI

Süper Lig'de 5 haftayı geride bırakan sarı-kırmızılı ekibin ligde kaydettiği 10 golün 7'si orta saha oyuncularından geldi. Orta alanda forma giyen yeni transfer Brezilyalı Guilherme ve Halil Akbunar 2'şer gol kaydederken, Mossoro, Tripic ve Soner 1'er kez fileleri havalandırdı. Savunma oyuncuları Atınç ve Alpaslan da birer golle skora katkı yaparken Nijeryalı golcü Ideye sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılılarda 8 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar 5 hafta sonunda 6 puanla 10. sırada konumlandı.



PALUT'TAN ÖZEL İLGİ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, performansını artırmak için Ideye ile sık sık özel olarak toplantılar yapıyor. Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında Nijeryalı'dan patlama bekleniyor.



HAKEME İSYAN VAR

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Göztepe'nin başkan vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu. Mücadelede Göztepe aleyhine ciddi hakem hatalarının yapıldığını ifade eden Papatya, "Yediğimiz ilk golde Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın oyuncumuz Halil'e bariz faulü var. Pozisyonun ardından rakibe penaltı çalındı. Yediğimiz ikinci golde de top kornere değil auta gitti. Rakip takım, 'Biz yendiğimiz maçta dahi hakemi eleştiririz' algısı yapıyor. Göztepe olarak genç ve yeni hakemlerimizi destekliyoruz. Ancak genç hakemlerimiz bu çarpık ve bozuk düzene uymasın" yorumunu yaptı.



ANDRE POKO ÜMİT VERMEDİ

GÖZTEPE'NİN F.Bahçe ile oynadığı maça sakat Yalçın'ın yerine 11'de görev yapan Poko verilen şansı kullanamadı. Orta alanda silik gözüken Gabonlu futbolcu, bir de penaltı yaptırırken 56 dakika sahada kaldı, yerini yeni transfer Nwobodo'ya bıraktı. Sezon başı kampına izinsiz olarak katılmayan ve bu nedenle ilk 3 maçta kadroya alınmayan Poko, formasını Nwobodo'ya kaptırdı.



NDİAYE POZİSYON BULAMADI

GÖZTEPE'NİN son oynadığı Fenerbahçe maçında Ideye, iki pozisyon bulmasına rağmen gol girişimi sonuçsuz kaldı. Ndiaye ise rakip savunmanın arasında kaybolurken, forma giydiği 5 maçta gollük bir fırsat yaratamadı. Nijeryalı oyuncu Ideye, 5 maçta 433 dakika sahada kaldı.

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